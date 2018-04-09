Доработать лендинг

Доработка производится на Платформе ЛП, ленд https://чисткаковров.garantspo.ru/, если отлично справитесь с задачей, +3 проекта

Ищем дизайнера, который может доработать дизайн и довести до логического финала проект. А также может в дальнейшем, делать доработки дизайна.

Чтобы верстка под все разрешения была нормальной, при заявке телефона была маска, написать качественный продающий текст, возможно прорисовать логотип и иконки, скорректировать дизайн и т.д. Надо сделать красиво и не криво.

Выставляйте цены, более подробно обсудим в лс.