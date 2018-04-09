Доработка дизайна главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок153 просмотра
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Необходимо доработать главную страницу сайта. 

Список доработок: 

1) Отрисовка баннера 

2) Обработка изображения 

3) Проработка визуального эффекта для изображения 

Тз на выполнение приложено к проекту. 

В ответах предлагайте цену и срок выполнения. 

6 лет назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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