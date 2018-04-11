Нужно сделать дизайн сайта

Доброго времени суток, Друзья!

Накидал смыслы, прорисовал их в фотошопе, прилагаю к задаче.

Я не дизайнер, не хватает единой температуры цвета экранов, видимости и понятности. Нужно привести к нормальному рабочему виду для верстки.

Если в коей мере есть интерес, скиньте стоимость и сроки работ.

Благодарю.