Нужно сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток, Друзья!

Накидал смыслы, прорисовал их в фотошопе, прилагаю к задаче.

Я не дизайнер, не хватает единой температуры цвета экранов, видимости и понятности. Нужно привести к нормальному рабочему виду для верстки.

Если в коей мере есть интерес, скиньте стоимость и сроки работ.

Благодарю.

Дизайн сайта
6 лет назад
Prosistem
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
iLnur_
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Благодарю Ильнур за то, что чувствуешь поток мыслей и воплощаешь в реальность. Мало кто с душой относится к проектам. Получился лаконичный продающий шедевр. Надеюсь на долгосрочное партнерство.
Владимир, знает чего хочет, очень хорошая постановка задачи! Оплата в срок, всегда онлайн, да и просто как с человеком приятно общаться. Как заказчика, рекомендую
  • Похожие заказы

  • Текст и прототип для лендинга

    Задача Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.  Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.  Пишите свои цены и сроки.  Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!  Обязательные требования Строго без ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Советы дизайнера

    Добрый день! Требуется дизайнер который посоветует по цветовую схему сайта. Пишите цена, без цен не рассматриванию заявки! Цвета можно взять отсюда http://www.banki.ru/ Верстка  http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/ http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/add.html http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/category.html http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/login.html http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/page.html http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/single.html http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/tags.html

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Главная страница интернет-магазина

    $50

    Здравствуйте. В связи с необходимостью редизайна существующего магазина, ищется исполнитель с идеями) Проект предполагает прорисовку 1 страницы. Победитель получит заказ на дизайн всего сайта + перспективы дальнейшего сотрудничества. Подробности в Прикреплённых файлах + пишите в ЛС, не стесняйтесь.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн портала

    Здравствуйте! Необходимо проработать полный дизайн портала - это 18 страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц. Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Необходимо нарисовать современный дизайн сайта для главной и внутренней страницы сайта для строительной фирмы. Фирма занимается дорожным строительством и земляными работами. Сайт должен быть удобным и конверсионным. Хорошему исполнителю дадим еще заказов. От вас цены ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    6 лет назад