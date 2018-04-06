Дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка132 просмотра
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Нужен дизайн сайта без адаптива. Подробное ТЗ отправил по скайпу

Дизайн сайта
6 лет назад
guest_15184198045207
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$500
7 дней
Алексей один из немногих специалистов, кто так ответственно и качественно умеет делать свою работу! Спасибо большо за отличную работу. Мне все понравилось! Главное в срок. Удачи и побольше клиентов!
Отличный заказчик с интересным проектом! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Комфортно работать -- всем рекомендую!