Дизайн портала

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок531 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо проработать полный дизайн портала - это 18 страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц.

Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной проработкой.

Стилистика оформления - что-то среднее между tinkoff.ru и сервисами Яндекса, т.е. профессиональный, логичный, простой и понятный, легкий интерфейс.

Есть бриф - полное описание каждой страницы и размещаемых элементов. Его я отправлю для оценки заинтересовавшим кандидатам.

От вас хочется видеть большой опыт разработки дизайна серьезных проектов, нешаблонность решений, профессиональный подход к работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО внимание к мелочам!!!

6 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$500
12 дней
Задача была достаточно сложная и по началу у нас шло не очень гладко, но когда "разогнались" вся работа была сделана очень быстро и профессионально. Алексей очень ответственный дизайнер, всем рекомендую!
Еще раз благодарю за интересный проект и терпение. Было приятно сотрудничать.