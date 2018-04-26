Сайт украинского производителя детской одежды. Нужно выполнить редизайн главной страницы сайта, внутренних страниц, оформление карточки товара и еще что-нибудь, что позволить считать сайт современным и удобным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо проработать полный дизайн портала - это 18 страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц.
Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной проработкой.
Стилистика оформления - что-то среднее между tinkoff.ru и сервисами Яндекса, т.е. профессиональный, логичный, простой и понятный, легкий интерфейс.
Есть бриф - полное описание каждой страницы и размещаемых элементов. Его я отправлю для оценки заинтересовавшим кандидатам.
От вас хочется видеть большой опыт разработки дизайна серьезных проектов, нешаблонность решений, профессиональный подход к работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО внимание к мелочам!!!
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