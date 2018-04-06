Дизайн мелочевки

$30
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработки по проекту. Полный список скинул по скайпу

6 лет назад
freelancerbay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Как всегда всё здорово :)
Евгений — крайне приятный заказчик, сотрудничать с которым более чем комфортно! Всем рекомендую! Спасибо за проект! :)