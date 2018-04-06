Редизайн лендина

Здравствуйте! Необходимо проработать полный дизайн портала - это 18 страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц. Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной ...