Главная страница интернет-магазина

Сайт украинского производителя детской одежды. Нужно выполнить редизайн главной страницы сайта, внутренних страниц, оформление карточки товара и еще что-нибудь, что позволить считать сайт современным и удобным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
В связи с необходимостью редизайна существующего магазина, ищется исполнитель с идеями)
Проект предполагает прорисовку 1 страницы.
Победитель получит заказ на дизайн всего сайта + перспективы дальнейшего сотрудничества.
Подробности в Прикреплённых файлах + пишите в ЛС, не стесняйтесь.
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