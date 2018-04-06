Главная страница интернет-магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок1176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Здравствуйте.

В связи с необходимостью редизайна существующего магазина, ищется исполнитель с идеями)

Проект предполагает прорисовку 1 страницы.

Победитель получит заказ на дизайн всего сайта + перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подробности в Прикреплённых файлах + пишите в ЛС, не стесняйтесь.

6 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров