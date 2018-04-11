Дизайн лендинга по химчистке

Благодарен исполнителю за четкие сроки и отлично подобранные варианты. Заказываю дизайн не впервые, но не так часто встретишь человека, который не сорвет сроки, а сделает как договаривались - и согласно ТЗ набросает варианты, которые зайдут идеально. Спасибо, Николай. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!