Дизайн лендинга по химчистке

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок290 просмотров
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Требуется дизайн проекта по химчистке мебели, ковролина, салона автомобилей. Лендинг на 7-10 разворотов. Сделать нужно срочно, сроки поджимают. Детальное ТЗ отправляю отобранным кандидатам. 

Дизайн лендинга
6 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
3 дня
Благодарен исполнителю за четкие сроки и отлично подобранные варианты. Заказываю дизайн не впервые, но не так часто встретишь человека, который не сорвет сроки, а сделает как договаривались - и согласно ТЗ набросает варианты, которые зайдут идеально. Спасибо, Николай. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за интересный проект! Работать с Евгением более, чем комфортно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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