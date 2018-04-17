Главная страница (Приватно для alpet )

Доброго времени суток, Друзья! Накидал смыслы, прорисовал их в фотошопе, прилагаю к задаче. Я не дизайнер, не хватает единой температуры цвета экранов, видимости и понятности. Нужно привести к нормальному рабочему виду для верстки. Если в коей мере есть ...