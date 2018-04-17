Главная страница (Приватно для alpet )

Требуется дизайн проекта по химчистке мебели, ковролина, салона автомобилей. Лендинг на 7-10 разворотов. Сделать нужно срочно, сроки поджимают. Детальное ТЗ отправляю отобранным кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная страница сайта + 2 адаптива. Все подробности в переписке.
продублирую: ПРОЕКТ ПРИВАТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЕКСЕЯ!
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