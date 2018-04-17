Главная страница (Приватно для alpet )

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки159 просмотров
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Главная страница сайта + 2 адаптива. Все подробности в переписке.

продублирую: ПРОЕКТ ПРИВАТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЕКСЕЯ!

6 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад
6 лет назад
$300
3 дня
Профессионал своего дела. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжаю с ним работать.
Очень интересный и необычный по содержанию проект. Приятно было сотрудничать, буду рад продолжению. Спасибо!
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