Хочу изменить дизайн и ускорить загрузку сайта. http://2kls.ru Сайт на WordPress При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем редизайн главной страницы сайта https://www.kalinka-realty.ru/
Серая боковая плашка остается на месте.
Меняем главный экран и поднимаем вверх поиск. Поиск просто по словам без – купить/арендавать.
Делим экран на сектора с видео. Референс:
http://www.metrium.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/ Но нужно гораздо качественнее и более стильно.
Также просьба обратить внимание и на мобильное отображение.
Схема прилагается.
Процент загрузки видео не ставим, как в метриум, достаточно кнопки плей (Важно! – она появляется только когда пользователь навел на видео мышкой, до этого по умолчанию кнопки плей нет, но есть название и описание пункта. Пример:
Городская, внизу квадрата - особняки и блабла)..
Картинки под блоки ставим из реальных наших объектов по направлениям (взять на сайте на свой вкус, чтобы было очевидно другое направление).
Цветовая гамма, та же, что на сайте сейчас.
Если человек кликнул по «Городская» или любая, то запускается видео квадрата - появляется кнопка «ПЛЕЙ», которую можно остановить (пауза), а также выпадает список подпунктов, которые возможно выбрать.
Список у каждого пункта свой. Список выпадает при наведении на пункты меню.
У некоторых пунктов списка нет, например, у Даты.
Название секторов.
- Городская. Ниже пояснение: Квартиры, апартаменты и особняки в лучших районах Москвы. Ниже - Более 6 742 предложений.
- Загородная. Ниже пояснение: Коттеджи, таунхаусы и участки в роскошных поселках пригорода Москвы. Ниже – Более 5 289 предложений
- Зарубежная
Вставляем сюда лого Kalinka International отсюда: http://zarubezh.kalinka-realty.ru/
Ниже пояснение: От квартиры до замка в стране Вашей мечты! Гражданство Евросоюза в подарок
- Коммерческая
- Аренда
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Ниже пояснение: Street-retail или резиденция - Family office? Выбор за Вами!
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Уважаемые дизайнеры, если вас не устраивает бюджет или сроки - не оставляйте заявки.
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