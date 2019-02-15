Дизайн/верстка сайта-площадки для организации соревнований

Нужно сделать дизайн (и по возможности верстку) сайта для организации спортивных (в перспективе не только) соревнований. Пример сайта: competitioncorner.net

Приблизительное описание:

1) Страница со списком доступных соревнований: панель навигации (боковая или горизонтальная сверху), футер с контактами, регистрация/вход, список доступных соревнований (список или плитка).

2) Страница соревнования с описанием, видео, таблица успешности участников.

3) Страница пользователя с данными

4) Страница списка участников (плитками с фоткой и именем).

Бюджет согласовывается индивидуально.

Рассматриваю вариант дизайна или использованием шаблона.

Присылайте в предложении пример похожих работ, желаемую оплату, пример похожего шаблона (если предлагаете использовать готовый шаблон).