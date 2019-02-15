Дизайн/верстка сайта-площадки для организации соревнований

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок724 просмотра
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Нужно сделать дизайн (и по возможности верстку) сайта для организации спортивных (в перспективе не только) соревнований. Пример сайта: competitioncorner.net

Приблизительное описание:

1) Страница со списком доступных соревнований: панель навигации (боковая или горизонтальная сверху), футер с контактами, регистрация/вход, список доступных соревнований (список или плитка).

2) Страница соревнования с описанием, видео, таблица успешности участников.

3) Страница пользователя с данными

4) Страница списка участников (плитками с фоткой и именем).

Бюджет согласовывается индивидуально.

Рассматриваю вариант дизайна или использованием шаблона.

Присылайте в предложении пример похожих работ, желаемую оплату, пример похожего шаблона (если предлагаете использовать готовый шаблон).

Верстка сайта
6 лет назад
andnik
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
barmarat02
Марат 
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$1200
15 дней
Спасибо за отлично выполненную работу, сайт по спорт ивентам получился очень стильный, работой очень доволен. Главное, что общение было очень профессиональным, никаких разногласий, быстро нашли общий язык. Все оговоренные сроки были соблюдены. Рекомендую, очень хороший дизайнер.
Адекватный заказчик Грамотное объяснение задания, своевременная оплата и приятное общение Заказчик из тех кого можно желать коллегам в клиенты Надеюсь наше сотрудничество будет долгим и столь же плодотворным
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