www.winwod.com - это новая платформа и оригинальная идея для проведения спортивных соревнований в онлайн. Идея проекта - привлечь людей заниматься спортом дома, на работе и в любом удобном для них месте, при этом быть ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн спорт проекта: лендинг и 5 внутренних страниц. Нужно сделать полную верстку с адаптивом под мобильные приложения с разрешением шириной 760 и 320. Присылайте заявки по стоимости работ, дизайн скину в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Проект чем то похож по функциональности и дизайну на популярные забеги: https://www.spartan.com/en https://toughmudder.com/ https://warriordash.com/ У нас есть набросок, что должно быть на каждой странице, и даже небольшой прототип. Нам нужно ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн (и по возможности верстку) сайта для организации спортивных (в перспективе не только) соревнований. Пример сайта: competitioncorner.net Приблизительное описание: 1) Страница со списком доступных соревнований: панель навигации (боковая или горизонтальная сверху), футер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад