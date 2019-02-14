andnik

Андрей Николаенко andnik

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка админ панели

    www.winwod.com - это новая платформа и оригинальная идея для проведения спортивных соревнований в онлайн. Идея проекта - привлечь людей заниматься спортом дома, на работе и в любом удобном для них месте, при этом быть ...

    LaravelPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка для спорт проекта

    Есть дизайн спорт проекта: лендинг и 5 внутренних страниц. Нужно сделать полную верстку с адаптивом под мобильные приложения с разрешением шириной 760 и 320.  Присылайте заявки по стоимости работ, дизайн скину в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт для организации спорт соревнований

    Проект чем то похож по функциональности и дизайну на популярные забеги: https://www.spartan.com/en https://toughmudder.com/ https://warriordash.com/ У нас есть набросок, что должно быть на каждой странице, и даже небольшой прототип. Нам нужно ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн/верстка сайта-площадки для организации соревнований

    Нужно сделать дизайн (и по возможности верстку) сайта для организации спортивных (в перспективе не только) соревнований. Пример сайта: competitioncorner.net Приблизительное описание: 1) Страница со списком доступных соревнований: панель навигации (боковая или горизонтальная сверху), футер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Верстка для спорт проекта
Четкая задача, моментальная оплата, очень рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо исполнителю, отличная работа, сайт адаптируется под все необходимые разрешение, все строго по дизайну. По срокам тоже обрадовал, закончили раньше планируемого. Рекомендую.
Ответный отзыв
barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1200
10 баллов
6 лет назад
Дизайн/верстка сайта-площадки для организации соревнований
Адекватный заказчик Грамотное объяснение задания, своевременная оплата и приятное общение Заказчик из тех кого можно желать коллегам в клиенты Надеюсь наше сотрудничество будет долгим и столь же плодотворным
Спасибо за отлично выполненную работу, сайт по спорт ивентам получился очень стильный, работой очень доволен. Главное, что общение было очень профессиональным, никаких разногласий, быстро нашли общий язык. Все оговоренные сроки были соблюдены. Рекомендую, очень хороший дизайнер.
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