Всё простенько нарисовать на сайтике

http://s108365.smrtp.ru/

В шапке логотип примерный , который дам, совместить с какой-нибудь картинкой типа куча снеков рыбок, в тарелках чуть поменять картинки чтобы были уникальными немного,

и внизу на главной поменять предложить просто фоны цвета. можно чуть-чуть,но там картинками. поменять морды у картинок, цвета немного.

Могу в скайпе или в личку всё пояснить. Всё просто и без наворотов надо.