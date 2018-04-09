Юзабилити-аудит и редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок247 просмотров
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Добрый день,

Необходимо провести аудит сайта хостинг-провайдера. Указать на узкие места с учетом данных Яндекс.Метрики, Вебвизора. Предложить пути их решения в дизайне и освежить дизайн сайта.

Ссылка на сайт: https://goo.gl/ZAHyYk

Приоритетные страницы:

1. Главная.

2. Хостинг для CMS

3. Аренда VDS

4. Аренда сервера

5. Домены

6. Подвал сайта

Требования к исполнителю:

1. Не новичок, в портфолио есть примеры сайтов. Оптимально - примеры редизайнов.

Требования к заявке:

1. Ссылка на работу в портфолио, которая лучше всего покажет ваши умения.

2. Примерная стоимость работ (возможно, кол-во часов и стоимость часа работы).

Заявки без этой информации отклоняются.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
edneo
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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