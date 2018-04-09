Сделать дизайн подписной страницы на вебинар. Тема эзотерика.

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок241 просмотр
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Нужно сделать  качественный дизайн подписной страницы на вебинар.

Потом будет продающий лэндниг в том же стиле.

Цену обсудим

Сроки не горят.  Пока ищу подходящего исполнителя.

Если есть примеры работ по эзотерической теме, это будет отлично.

Жду ваших предложений.

6 лет назад
Yurich-slon
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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