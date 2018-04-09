Работа по внутренним страницам сайта

Необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта. http://tehcenter-autoimport.ru/index2018.php Компоновка элементов должна остаться как на сайте. А вот с цветами поработать. Т.к. сейчас ужасно смотрится. Должны присутствовать цвета брендбука. не везде, но какие то элементы. Желтый: CMYK -0 0 1000, RGB ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста, в начале отклика указывайте, что готовы работать в рамках данного бюджета.
Нужно поработать по внутренним страницам сайта, выдумать ничего не нужно, главное, быть внимательным, аккуратным, и четко следовать поставленным задачам. Оплата $3-$5/час (в зависимости от уровня)
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