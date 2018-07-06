ArtemZozulya

Начали продвигать перспективный проект. Нужна платная консультация СММ специалиста, желательно с опытом в сфере фитнеса и успешными проектами в портфолио. Сколько будет стоить?
Digital-маркетолог, UI/UX дизайнер.
Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности
- анализ конкурентов и релевантных поисковых запросов
- помощь в составлении ТЗ или анализ существующего
- проектирование
- дизайн
- создание иллюстраций (3D, 2D)
- разработка, наполнение, обслуживание
АКЦИЯ!! Продающий Landing Page всего от 12 тыс. руб.
Основная экспертиза
Разработка сайтов «под ключ» (корпоративные сайты / интернет-магазины /landing-page / комплексные решения )
CMS-системы:
1С-Битрикс, Wordpress, MoDX, OpenCart
Framework:
Yii2
Основной технический стек:
PHP, MySQL, JavaScript (jQuery, ), HTML5/CSS3 (Gulp, Less/Sass, responsive)
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