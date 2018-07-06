ArtemZozulya

Артем ArtemZozulya

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности

Digital-маркетолог, UI/UX дизайнер.

Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности

- анализ конкурентов и релевантных поисковых запросов

- помощь в составлении ТЗ или анализ существующего

- проектирование

- дизайн

- создание иллюстраций (3D, 2D)

- разработка, наполнение, обслуживание

АКЦИЯ!! Продающий Landing Page всего от 12 тыс. руб.

Основная экспертиза

Разработка сайтов «под ключ» (корпоративные сайты / интернет-магазины /landing-page / комплексные решения )

CMS-системы:

1С-Битрикс, Wordpress, MoDX, OpenCart

Framework:

Yii2

Основной технический стек:

PHP, MySQL, JavaScript (jQuery, ), HTML5/CSS3 (Gulp, Less/Sass, responsive)

  • Продвижение перспективного стартапа в Instagram

    Всем привет. Ищем в команду человека, который поможет с продвижением перспективного и не имеющего аналогов стартапа в instagram. Тематика: фитнес. Это не очередной бложек, фитнес марафон или сервис массовых продаж.  Подробности ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать видео ролик

    Всем привет, нужен качественный видео ролик для инсты (пост). Пожалуйста, укажите вилку цен и прикрепите примеры работ. Кроме того, для нас это первый опыт заказа видео ролика, по этому, будет нужна ваша консультация  Ниже ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Несколько постов по фитнесу для инсты

    Нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо разбирается в теме фитнеса, здорового питания, диетологии и пр для написания нескольких постов по фитнесу для инстаграма.  Нам не нужна "вода" нужны грамотные посты. Опыт написания статей ...

    Написание постовНаписание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Здравствуйте уважаемые коллеги.  Нужно сделать редизайн одностраничника - покрытие-крошкой.рф (из Украины ссылку могу открывать только с включенным VPN)  Предлагайте цены и сроки, прикладывайте примеры работ. Уровень работы примерно такой http://greenox.store/ Иконки, при необходимости, Вам нарисует ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн сайта: Desktop + Mobile

    Copy \ Paste ответы сразу удаляю.  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, экранную и мобильную версии.  1 - Нужен порядочный человек, который искренне разделяет мнение, что заработать должен не ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощник для дизайнера на проект

    Нужен помощник для дизайнера на проект. Подчеркиваю, именно помощник. Если у вас слишком большие амбиции, или вы сами без проблем находите заказчиков, такая работа вас не устроит.  Какие задачи нужно выполнять: ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать дизайн (НЕ ВЕРСТКА)

    Нужен человек, который поможет грамотно адаптировать дизайн сайта под различные разрешения. На данный момент есть версия под большие экраны Задачи: 1 - изучить логику существующих макетов (стили, отступы, конструкцию блоков, в общем все ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер. Отвечайте с любым уровнем, рассмотрю ВСЕХ.

    Здравствуйте. Нужен дизайнер на проект Пожалуйста, прикладывайте несколько примеров ваших работ, и пишите за какую цену вы их делали. Или же, хотя бы, озвучьте примерную ветку ваших расценок, например: Landing от $100; им ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны "сильные" тексты для команды web девелоперов

    Мы команда веб девелоперов, работаем как на отечественном рынке, так и на западном. Нужен человек, который сможет написать "сильные" тексты "цепляющие" клиентов Никакого пафоса. Текст должен четко раскрывать профессионализм и философию команды ...

    Продающие тексты7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Привязать к сайту платежную систему every-pay

    Есть сайт на Word Press  Необходимо привязать к нему платежную систему https://every-pay.com Готовые решения есть только для Woo Commerce. Связывались с администрацией, они сказали делать вручную Интересует стоимость. Заявки без цены ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа по внутренним страницам сайта

    Пожалуйста, в начале отклика указывайте, что готовы работать в рамках данного бюджета. Нужно поработать по внутренним страницам сайта, выдумать ничего не нужно, главное, быть внимательным, аккуратным, и четко следовать поставленным задачам.  Оплата $3-$5/час (в ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и интеграция с WordPress. Дизайн имеется

    Здравствуйте, уважаемы. Нужно разработать сайт подобный этому https://tidyroom.ru/ Без личного кабинета! Страниц будет порядка 7 штук (текстово-графический контент, без какого либо замысловатого функционала). Необходим точно такой же калькулятор! Адаптив под мобильные устройства. Дизайн макеты ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа по внутренним страницам сайта

    Нужен аккуратный и ответственный помощник для работы по сайту.  Дизайн делать не нужно, по этому, уважаемые супер-мега дизайнеры, этот проект вам вряд ли будет интересен.  Задачи по проекту будут различными, ну например: адаптация страницы, или ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу ПОРЯДОЧНОГО специалиста по Bitrix

    Здравствуйте, уважаемые. Ищу ПОРЯДОЧНОГО специалиста, или же команду специалистов по BITRIX для разработки сайта. Приоритет кандидатам из Украины (ничего личного, просто для удобства). Желательно знание английского языка (не обязательно fluent, достаточно, что бы Вы ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощника для работы по внутренним страницам сайта.

    Ищу помощника из Украины, для работы по внутренним страницам сайта. Подробности расскажу кандидату. Большая просьба, указывайте ваши расценки в формате грн\час. Если сработаемся, будут постоянные заказы.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание игры "Нарды"

    Здравствуйте.  Коротко. Есть клиент, который желает создать игру для платформ Android и IOS есть хороший бюджет на игру По большому счету это переработка игры "Мастера нард" У нас есть базовое техническое задание ...

    AndroidiOS
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внутренние страницы для сайта

    Собственно суть проекта в названии. Нужен кто нибудь из Украины, с умеренными ценами в национальной валюте и без завышенного чсв. Если сработаемся на этом проекте, продолжим сотрудничать на постоянной основе.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка игры для мобильных платформ.

    Здравствуйте уважаемые. Мы - команда энтузиастов, которые решили создать игру (мультиплеер + сингл) долго перебирали идеи, анализировали рынок, в итоге вырисовалась концепция, которая, по нашему скромному мнению, имеет хорошие перспективы. В нашей команде есть опытные ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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