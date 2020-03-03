Создать видео ролик

Всем привет! Нам нужно записать 7 видео роликов, каждый длительностью 3 минуты. Тема видео: человек в кадре рассказывает о продуктах компании. 7 продуктов = 7 видео. Пример кадра из видео, которое нам нравится - во вложении. Пожалуйста, указывайте в ...
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Всем привет, нужен качественный видео ролик для инсты (пост). Пожалуйста, укажите вилку цен и прикрепите примеры работ. Кроме того, для нас это первый опыт заказа видео ролика, по этому, будет нужна ваша консультация
Ниже примерный сюжет:
Текст: как проходит работа с персональным тренером?
ГЗК на 1-2:
персональный тренер высылает вам программу питания или тренировок на день в удобный для вас мессенджер
1. Молодая девушка смотрит ТВ (сериал)
2. Молодой парень играет в приставку
3. Девушке приходит сообщение в ТГ
*текст на телефоне - привет, хорош телек смотреть. Вот твоя программа питания и тренировка на сегодня*
ГЗК: Вы можете задать тренеру любые вопросы
4. Девушка свайпит и смотрит сообщение и начинает набирать ответ
*Набирает: спасибо иду сегодня на др, мне можно один кусок торта? *
5. Парню приходит сообщение в В.А
6. Парень свайпит и смотрит сообщение и переходит к вызову тренера
*звонит и говорит: слушай, Дим, сегодня что то скину прихватило, чем заменить такое то упражнение? *
ГЗК: С персональным тренером правильно питаться становится проще
7. Девушка готовит на кухне
ГЗК: а тренироваться эффективнее и безопаснее
8. Парень тренит в зале
9. Девушка тренит дома
ГЗК: Выбирая работу с персональным тренером вы заботитесь о здоровье и правильно достигаете красивого тела
10. Счастливые лица парня и девушки, желательно их красивые фигуры
PS - Полноценную съемку мы пока не потянем) И в связи с этим вопрос: можно ли собрать все то, что мы описали из стоковых футажей?)
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