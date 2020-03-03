Создать видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт22 заявки442 просмотра
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Всем привет, нужен качественный видео ролик для инсты (пост). Пожалуйста, укажите вилку цен и прикрепите примеры работ. Кроме того, для нас это первый опыт заказа видео ролика, по этому, будет нужна ваша консультация 

Ниже примерный сюжет:

Текст: как проходит работа с персональным тренером? 

ГЗК на 1-2: 

персональный тренер высылает вам программу питания или тренировок на день в удобный для вас мессенджер 

1.  Молодая девушка смотрит ТВ (сериал)

2.  Молодой парень играет в приставку

3.  Девушке приходит сообщение в ТГ

*текст на телефоне - привет, хорош телек смотреть. Вот твоя программа питания и тренировка на сегодня* 

ГЗК: Вы можете задать тренеру любые вопросы 

4.  Девушка свайпит и смотрит сообщение и начинает набирать ответ

*Набирает: спасибо  иду сегодня на др, мне можно один кусок торта? * 

5.  Парню приходит сообщение в В.А

6.  Парень свайпит и смотрит сообщение и переходит к вызову тренера 

*звонит и говорит: слушай, Дим, сегодня что то скину прихватило, чем заменить такое то упражнение? *

ГЗК: С персональным тренером правильно питаться становится проще

7.   Девушка готовит на кухне 

ГЗК: а тренироваться эффективнее и безопаснее 

8.  Парень тренит в зале

9.  Девушка тренит дома

ГЗК: Выбирая работу с персональным тренером вы заботитесь о здоровье и правильно достигаете красивого тела 

10.  Счастливые лица парня и девушки, желательно их красивые фигуры

PS - Полноценную съемку мы пока не потянем) И в связи с этим вопрос: можно ли собрать все то, что мы описали из стоковых футажей?)

4 года назад
ArtemZozulya
Артем 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
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