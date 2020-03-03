Создать видео ролик

Всем привет, нужен качественный видео ролик для инсты (пост). Пожалуйста, укажите вилку цен и прикрепите примеры работ. Кроме того, для нас это первый опыт заказа видео ролика, по этому, будет нужна ваша консультация

Ниже примерный сюжет:

Текст: как проходит работа с персональным тренером?

ГЗК на 1-2:

персональный тренер высылает вам программу питания или тренировок на день в удобный для вас мессенджер

1. Молодая девушка смотрит ТВ (сериал)

2. Молодой парень играет в приставку

3. Девушке приходит сообщение в ТГ

*текст на телефоне - привет, хорош телек смотреть. Вот твоя программа питания и тренировка на сегодня*

ГЗК: Вы можете задать тренеру любые вопросы

4. Девушка свайпит и смотрит сообщение и начинает набирать ответ

*Набирает: спасибо  иду сегодня на др, мне можно один кусок торта? *

5. Парню приходит сообщение в В.А

6. Парень свайпит и смотрит сообщение и переходит к вызову тренера

*звонит и говорит: слушай, Дим, сегодня что то скину прихватило, чем заменить такое то упражнение? *

ГЗК: С персональным тренером правильно питаться становится проще

7. Девушка готовит на кухне

ГЗК: а тренироваться эффективнее и безопаснее

8. Парень тренит в зале

9. Девушка тренит дома

ГЗК: Выбирая работу с персональным тренером вы заботитесь о здоровье и правильно достигаете красивого тела

10. Счастливые лица парня и девушки, желательно их красивые фигуры

PS - Полноценную съемку мы пока не потянем) И в связи с этим вопрос: можно ли собрать все то, что мы описали из стоковых футажей?)