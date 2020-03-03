Необходим монтаж видео-ролика

У нас есть рекламный видеоролик, который не устраивает буквально парой моментов. Нужно их подкорректировать. Правки несложные и не глобальные, я бы сказал точечные даже. Подробности напишу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детский молодой ютюб канал ищет монтажера.
Необходимо найти актуальные картинки, футажи, видео-фрагменты, наложить эффекты, вставить смешные фрагменты разбавить контент.
Видео длиной от 7-10 минут.
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