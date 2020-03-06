Ролик в After Effects из шаблона

$140
ВидеомонтажЗавершен11 заявок301 просмотр
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1. Из приложенного шаблонного проекта After Effects сделать ролик по сценарию. Все изображения, тексты, шрифты, звук и т.д. будут предоставлены. Просто нужно все собрать. С шаблоном есть подробная видео инструкция (на английском) там все предельно просто, если вы хорошо работаете в After Effects.

2. Сделать 6 сек интро из этого же шаблона. 

Архив со всеми файлами и сценарием по этой ссылке 

Пожалуйста ознакомьтесь с проектом прежде, чем оставлять свои заявки и не предлагайте свои услуги, если

не попадаете в указанный бюджет.

4 года назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MuzVideoMaster
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Все сделал как договаривались и в срок. Все правки сделал как нужно. Остался доволен и буду обращаться и впреть.
Прекрасный заказчик! Чёткое ТЗ, своевременная выплата! Очень приятно работать!