Ролик в After Effects из шаблона

1. Из приложенного шаблонного проекта After Effects сделать ролик по сценарию. Все изображения, тексты, шрифты, звук и т.д. будут предоставлены. Просто нужно все собрать. С шаблоном есть подробная видео инструкция (на английском) там все предельно просто, если вы хорошо работаете в After Effects.

2. Сделать 6 сек интро из этого же шаблона.

Архив со всеми файлами и сценарием по этой ссылке

Пожалуйста ознакомьтесь с проектом прежде, чем оставлять свои заявки и не предлагайте свои услуги, если

не попадаете в указанный бюджет.