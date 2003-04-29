Необходимо смонтировать влог для Ютуба.

Уважаемые коллеги, Стоит задача оформить канал на YouTube [url=https://www.youtube.com/channel/UCkr9G6wCZHMje90vwVCH2Pw]https://www.youtube.com/channel/UCkr9G6wCZHMje90vwVCH2Pw[/url] в том числе разработать video thumbnails под уже имеющиеся видео. Прошу в заявке прислать точную стоимость и срок работы а также ссылки на каналы с которыми Вы работали.