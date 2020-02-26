Из черно-белого в цветное видео

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://yadi.sk/i/pN-XxJQgF7C6bA 3 минуты идёт фильм , нужно из черно-белого сделать цветное 

4 года назад
guest_1582982674002
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Монтаж и обработка роликов.

    У меня 6 однотипных роликов по 40-60 секунд каждый, где требуется проделать примерно один и тот же объем работы по обработке и монтажу. Во вложении пример одного скринкаста экрана мобильного телефона и голос диктора.  Необходимо выполнить следующее:  1. ...

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать видео отзывы выездной сервис химчистки

    уверенно не читать по бумажки сценарий предоставляется нужно 2 образа склеить видео выложить на ютюб  лучшее видео будет участвовать в рекламе и выложим на сайте также лучшему исполнителю будет предложено постоянная работа ведение блока

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны видео отзывы для курсов о похудении.

    Нужно 5 видеоотзывов о курсах о похудении отженщин. Женщины должны быть разных возрастов, например 24, 29, 32, 37, 42 года. Ну и естественно, по конституции должны быть худенькие. Также от них нужно письменное разрешение на использование этого ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Короткие видео, заставка для треков.

    Необходимо разработать дизайн видео Instagram, где будут размещаться различные треки Cinematic, hip hop жанров. Оформление трека должно включать: Красивое фото на заднем фоне, Лого, звуковая дорожка + различные ненавязчивые эффекты. Опалата будет производиться за каждое ...

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание видео контента "Апвоуты" (монтаж, сценарист, диктор)

    $20

    Ищу человека который будет делать видео для YouTube канала, тематика АПВОУТ (можете в ютубе посмотреть что это) в идеале найти кто будет делать видео целиком, то есть и сценарий и озвучка и видеоряд. но можно и ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламу

    $5

    Небольшая реклама для инстаграмма из материала. Плавные красивые переходы   15 секунд общая длина видео. Делов 5-10 минут. Плачу 300р , Вотсап/телеграмм

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать видео заставку (футаж)

    Доброго дня! Нужно сделать вот такой футаж https://yadi.sk/i/9qYfXy8xylgVDg  но из этих данных https://yadi.sk/i/mssJzSzhPd5LAQ https://yadi.sk/i/o3uZ6l6zmhLc-g Бюджет скромный 500 руб

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад