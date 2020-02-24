Создание видео контента "Апвоуты" (монтаж, сценарист, диктор)

Ищу человека который будет делать видео для YouTube канала, тематика АПВОУТ (можете в ютубе посмотреть что это)

в идеале найти кто будет делать видео целиком, то есть и сценарий и озвучка и видеоряд. но можно и по отдельности.

Пожалуйста в отзыве СРАЗУ ПИШИТЕ, что именно вы готовы делать и за какую сумму!