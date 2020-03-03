Сделать видео заставку (футаж)

ВидеомонтажЗавершен8 заявок320 просмотров
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Доброго дня!

Нужно сделать вот такой футаж https://yadi.sk/i/9qYfXy8xylgVDg 

но из этих данных

https://yadi.sk/i/mssJzSzhPd5LAQ

https://yadi.sk/i/o3uZ6l6zmhLc-g

Бюджет скромный 500 руб

4 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ABproduction
Александр 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$9
1 день
Александр прекрасно справился с задачей, сделав все правки, которые были обозначены в процессе, благодарю
Андрей хороший и приятный заказчик! Быстро сориентировал по заданию, предоставил весь необходимый для работы материал и своевременно оплатил работу. Рекомендую! ))
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