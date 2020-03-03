Сделать видео заставку (футаж)

Задача!!!!!СРОЧНО!!!!! Нужен оператор в КРАСНОДАРЕ. Быстрая съемка в Тлюстенхабле. Съемка на на час. Подробности в личных сообщениях. Обязательные требованияСтатичные кадры. Стабилизация. Качество 1080, если 4к, то еще лучше. Горизонтальная съемка. Таймлапс желательно. Много локаций. Съемка с ...