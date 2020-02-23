Нужно сделать превью для видео. Адрес картинки https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/business-black-woman-inviting-someone-come-613164632 Текст " Сравни и сделай свой выбор" Шрифт Bebes Предложить 2-3 варианта
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Нужно снять видео отзыв. Сказать на видео что заказали у airpods__tlt наушники Airpods все пришло отлично, качество супер, всем рекомендую.
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