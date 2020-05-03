Видео заставка

Доброго времени суток! Нужно сделать динамическую видео заставку. Чтобы логотип и текст не просто вылетали со всех сторон, нужно немного мультипликации. С тестом все просто, а вот логотип желательно чтобы немного ожил, глобального ничего не нужно, но и чтобы пошло не получилось. Та как лого тацующая пара и конкурс детский!

В итоге нужно MP4 FullHD