Видео заставка

Задание только для тех кто в Москве! Необходимасъемка 10 небольших роликов (после монтажа они должны быть на 3-4 минуты каждый) для YouTubeканала клиники. Формат роликов врач рассказывает о какой либо болезни и как её лечить. Снимать будем ...
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Доброго времени суток! Нужно сделать динамическую видео заставку. Чтобы логотип и текст не просто вылетали со всех сторон, нужно немного мультипликации. С тестом все просто, а вот логотип желательно чтобы немного ожил, глобального ничего не нужно, но и чтобы пошло не получилось. Та как лого тацующая пара и конкурс детский!
В итоге нужно MP4 FullHD
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