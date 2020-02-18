Нужно сделать кейс на тему дропшипинга

Нужно создать ролики для Инстаграма. https://www.evernote.com/l/AOcu1K1OGFVIHpUeEqLuhN0woE0HFGo7FfE/ Вот файлик пример, такие будут на каждый товар. В файле есть ссылка на АлиЭкспресс, где есть исходный ролик на 2 минуты. Нам нужно следующее: 1. Нарезать ролик, чтобы его длина была от ...