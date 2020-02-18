Нужно смонтировать видео из имеющегося материала

ВидеомонтажЗакрыт39 заявок286 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно смонтировать видео, для представления, компании и чем она занимается, переходы, склейки, вставить текст, анимация и т.д.

Материала на 4 часа.

Длина готового видео 20-30 минут.

Жду ваших откликов, и примеров работ.

Также указывайте пожалуйста, время за которое вы сделаете этот проект.

4 года назад
kravecale
Николай 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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