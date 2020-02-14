Добрый день

Нужно решить проблему арабского шрифта в программе Sony vegas pro 13

В чем проблема:

Нам нужно, что бы арабский шрифт был как тут https://www.youtube.com/watch?v=56NWWMuhi1k

На сайте это стиль "font-family: 'shaikhhamdullahmushaf';"

У нас так не получается в этой программе, он в таком виде делает https://yadi.sk/i/GELsb2NGhI60uA

Там сам шрифт немного не тот + палочки на текст накладываются.

Задача - сказать как настроить и что делать подробно, что бы мы сами могли сделать. Или через теамвивер нам сделать

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