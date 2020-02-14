Решить проблему арабского шрифта

$30
ВидеомонтажЗакрыт3 заявки201 просмотр
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Добрый день

Нужно решить проблему арабского шрифта в программе Sony vegas pro 13 

В чем проблема: 

Нам нужно, что бы арабский шрифт был как тут https://www.youtube.com/watch?v=56NWWMuhi1k 

На сайте это стиль "font-family: 'shaikhhamdullahmushaf';"

У нас так не получается в этой программе, он в таком виде делает https://yadi.sk/i/GELsb2NGhI60uA

Там сам шрифт немного не тот + палочки на текст накладываются. 

Задача - сказать как настроить и что делать подробно, что бы мы сами могли сделать. Или через теамвивер нам сделать

Постоплата рублями 1900 руб

4 года назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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