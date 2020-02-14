Обработка видео

сценарий для прикольного вайна спортклуба в Инстаграмм со спортсменами. В нашем клубе достаточно информационных роликов. Нужно чтобы был залипательный прикольный видеоролик, у нас есть и качки и пловцы и групповики. Можно подумать что то в ...
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Требуется озвучить и русифицировать видео:
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