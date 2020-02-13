Монтаж видео из отпуска

ВидеомонтажЗакрыт65 заявок516 просмотров
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Ездил в Калифорнию и наснимал немного видео. Видео наснимал примерно на 30 мин, из чего хочу чтоб в итоге получилось плюс минус 3 мин под музыку. Снимал на телефон и немного дроном. 

Вот нарзка из видео:

https://drive.google.com/file/d/1RjZ6HC7LbMR4KQksGxDjhgCiAmMltQIT/view?usp=sharing

Музыка для видео:

https://www.youtube.com/watch?v=7bMYhJ_UqnE

4 года назад
michail_yanchik1
Михаил Янчик 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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