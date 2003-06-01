Видео-обзор на сервис

Нужно сделать видео отзыв на фоне современного шкафа. Примеры https://www.youtube.com/channel/UCbD4pF86gyK-lqxw8ae0tpA Требуется прислать фото шкафа на котором будет сниматься отзыв и фото клиента. Заявки без фото не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать положительный видео обзор на онлайн сервис. Подробно рассмотреть функциональную составляющую сервиса, показать сервис в работе, и описать свой опыт.
Объем: 15-20 минут.
Размещение: на вашем youtube канале
Примечание: будет здорово, если вы работаете в сфере строительства
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