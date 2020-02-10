Написание сценариев вайнов

Мы студия Винфокс, занимаемся разработкой мобильных приложений и веб-сервисов. В нашем портфолио системы бронирования, продажи билетов, приложения для интернет магазинов, парсеры, приложения для учета, образовательные приложения, приложения для нетворкинга, системы администрирования и др. Требуется собрать до 30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сценарист, который будет писать реально смешные и интересные сценарии дня вайнов в Инстаграмм и Тик Ток. Действующие лица: муж и жена. Длительность видео примерно 45-60 сек. Первое задание-тестовое. Дальше 1 сценарий-500 рублей
- Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать продающее видео для рекламы в инстаграмм. Длина видео: 20 секунд. При разработке ролика необходимо умение работать в: After Effect; Adobe Photoshop; 4D cinema; Поощряется умение работать в стиле Stop motion. Срок исполнения: 5 дней.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать статичное видео в стиле ютуб канала, длительностью 10 минут. Примеры: [url=https://www.youtube.com/watch?v=vTPEiFguweQ&t=72s]https://www.youtube.com/watch?v=vTPEiFguweQ&t=72s[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=6IijcqELJbQ]https://www.youtube.com/watch?v=6IijcqELJbQ[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=3sL0omwElxw]https://www.youtube.com/watch?v=3sL0omwElxw[/url]Видеомонтаж11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 15 минут исходников с дрона. Надо нарезать и собрать минуту для личного Инстаграма. Ускорить где это надо, подкорректировать свет и цвет, контраст, резкость и т.д. Особых требований нет.Завершен4 года назад
Еидил в Калифорнию и наснимал немного видео. Видео наснимал примерно на 30 мин, из чего хочу чтоб в итоге получилось плюс минус 3 мин под музыку. Снимал на телефон и немного дроном. Вот нарзка из видео: https://drive.google.com/file/d/1RjZ6HC7LbMR4KQksGxDjhgCiAmMltQIT/view?usp=sharing Музыка ...Видеомонтаж70 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Интернет-магазину детских игрушек требуется монтаж видеообзоров товаров для размещения на [/b][b]Youtube [/b][b] и в соцсетях. Есть видеоролики с обзорами игрушек. На видео видны только стол, руки модели и игрушка. Нужно смонтировать ролики для постов в instagram, вконтактеи на Youtube. Нужно: 1. ...Видеомонтаж39 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть 25 разновидностей товаров, нужно смонтировать красиво всего лишь 15 секундное рекламное видео. Видео нужно для истории Вконтакте. Есть каталог из 25 товаров примерно, можно придумать какие то красивые смены фотографий или что нибудь креативное. ...Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно обложка ( значок) для видео на ютубеЗавершен4 года назад
Был в отпуске, снимал немного видео, хотелось бы получить на выходе небольшой ролик о путешествии, но нет времени сесть самостоятельно за монтаж. Материалы: 48 файлов Общая продолжительность 50 мин. Требования к ролику: Продолжительность ~ 2-5 мин. Приветствуется использование необычных эффектов как ...Завершен4 года назад
- $30
Нужна помощь в завершении фан-фильма по настольной игре "Тайны Аркхэма" (по Вселенной Г.Ф.Лавкрафта). - К ногам персонажа подползают щупальца и наползают на ботинки. Примерно 150 кадров Проект некоммерческий. Гонорар символический. С нашей стороны указание в титрах фильма, ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад