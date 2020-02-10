Написание сценариев вайнов

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок221 просмотр
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Нужен сценарист, который будет писать реально смешные и интересные сценарии дня вайнов в Инстаграмм и Тик Ток. Действующие лица: муж и жена. Длительность видео примерно 45-60 сек. Первое задание-тестовое. Дальше 1 сценарий-500 рублей

4 года назад
89013509590
20 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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