Здравствуйте. Есть 25 разновидностей товаров, нужно смонтировать красиво всего лишь 15 секундное рекламное видео.

Видео нужно для истории Вконтакте. Есть каталог из 25 товаров примерно, можно придумать какие то красивые смены фотографий или что нибудь креативное. Есть один пример видео, который скину уже в личные сообщения, остальные детали и фотографии, различные детали тоже в личные сообщения. Если есть вопросы. Пишите. Желательно сразу примерный ценник.