Обложка для видео на ютубе

Был в отпуске, снимал немного видео, хотелось бы получить на выходе небольшой ролик о путешествии, но нет времени сесть самостоятельно за монтаж. Материалы: 48 файлов Общая продолжительность 50 мин. Требования к ролику: Продолжительность ~ 2-5 мин. Приветствуется использование необычных эффектов как ...