Здравствуйте).Необходимо сделать анимационный ролик с озвучкой на 2 минуты (презентация инвестиционного сервиса) все с вас под ключ, пример ролика предоставлю. С нас материал для озвучки и оплата. Содержание(визуальное наполнение) ролика обсуждаем с исполнителем индивидуально.