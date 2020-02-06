Анимационный ролик

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Видео, сделанное в программе Autodesk Mayа

Мне нужен 1 анимационный ролик, мультфильм, сделанный именно а майе 

Примерно 30-60 секунд

Важно чтобы был персонаж, не очень детализированный фон

Желательно без диалогов :) 

Рассмотрю все заявки, цену обсудим 

4 года назад
guest_15810072596499
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Снабжать видеороликами с треш содержанием

    $15

    Есть телеграмм канал с тематикой треш СМИ.Нужны трешевые видеоролики для рекламных постов.Остальные условия напишу в тг: Mad_slon Оплата 100 рублей за видео Ищем человека для долговременного сотрудничества! Думаю для разбирающегося человека не составит труда найти 10 видео в ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видеомонтажер

    Нужен человек, который умеет хорошо монтировать видео. Задача заключается в том, что нужен видеоклип в котором девушка приходит в сервис, чтобы отдать телефон на ремонт.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный видеорик

    Здравствуйте).Необходимо сделать анимационный ролик с озвучкой на 2 минуты (презентация инвестиционного сервиса) все с вас под ключ, пример ролика предоставлю. С нас материал для озвучки и оплата. Содержание(визуальное наполнение) ролика обсуждаем с исполнителем индивидуально.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Записать видеообзор статьи

    Уважаемые коллеги, На базе статьи: [url=https://vc.ru/legal/104965-izmenenie-zakona-o-personalnyh-dannyh-shtrafy-po-152-fz-v-2020-tolko-vyrastut-kak-ne-stat-klientom-roskomnadzora]https://vc.ru/legal/104965-izmenenie-zakona-o-personalnyh-dannyh-shtrafy-po-152-fz-v-2020-tolko-vyrastut-kak-ne-stat-klientom-roskomnadzora[/url] необходимо сделать видеообзор (с говорящей головой). В задачу исполнителя также входит адаптация текста под формат видео но с сохранением ключевого смысла и информации и минимальный монтаж. В заявке прошу указать точную стоимость и ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Записать видеоотзыв

    Возраст до 30 лет - или внешний вид на этот возраст Съемка на камеру телефона - но нормальное качество (горизонтальная съемка) Компания - склад или производство чего-то 1. Отзыв на русском языке, разборчивый русский, можно с акцентом. 2. Продолжительность ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо скачать видеоролики (формат - Vimeo и vgc-player html5 api)

    Необходимо скачать 4 видеоролика( который находится в формате:в приложении к сообщению). Например вот этот ролик :  [url=https://edu.artemmazur.ru/teach/control/stream/view/id/69735890]https://edu.artemmazur.ru/teach/control/stream/view/id/69735890 [/url]А так же скачать 33  ролика,находящиеся на сайте  в формате Vimeo. Доступы к сайту дам.

    HTML
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать видеоролик 30 секундный

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо оперативно быстро и качественно разработать видеоролик 30 секунд для Юридической компании. Работать до полного утверждения заказчика. Все подробности опишу реальному исполнителю. Заранее благодарим.

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    4 года назад