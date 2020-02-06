Видеомонтажер

ВидеомонтажЗакрыт45 заявок333 просмотра
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Нужен человек, который умеет хорошо монтировать видео. Задача заключается в том, что нужен видеоклип в котором девушка приходит в сервис, чтобы отдать телефон на ремонт. 

4 года назад
cartridge45
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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