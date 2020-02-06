Видеомонтажер

Вот пример и уровень, который мы хотим. [url=https://videohive.net/item/glitch-opener/20863251?s_rank=2&_ga=2.56237421.758374469.1575968716-1426192915.1573558547]https://videohive.net/item/glitch-opener/20863251?s_rank=2&_ga=2.56237421.758374469.1575968716-1426192915.1573558547[/url] Можно купить шаблон на видеохайве и его подкрутить с нашим видеорядом, можно с нуля эффекты сделать. В любом случае ролик должен получится драйвовым, с большим количеством уместных эффектов и музыкой. Ребят, ...