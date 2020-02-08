Видео из отпуска

[b]Интернет-магазину детских игрушек требуется монтаж видеообзоров товаров для размещения на [/b][b]Youtube [/b][b] и в соцсетях. Есть видеоролики с обзорами игрушек. На видео видны только стол, руки модели и игрушка. Нужно смонтировать ролики для постов в instagram, вконтактеи на Youtube. Нужно: 1. ...
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Еидил в Калифорнию и наснимал немного видео. Видео наснимал примерно на 30 мин, из чего хочу чтоб в итоге получилось плюс минус 3 мин под музыку. Снимал на телефон и немного дроном.
Вот нарзка из видео:
https://drive.google.com/file/d/1RjZ6HC7LbMR4KQksGxDjhgCiAmMltQIT/view?usp=sharing
Музыка для видео:
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