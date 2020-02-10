Создать Showreel для аутсорс компании

Мы студия Винфокс, занимаемся разработкой мобильных приложений и веб-сервисов.

В нашем портфолио системы бронирования, продажи билетов, приложения для интернет магазинов, парсеры, приложения для учета, образовательные приложения, приложения для нетворкинга, системы администрирования и др.

Требуется собрать до 30 секунд для размещения на сайте, версию для рекламы на Ютубе и Инстаграм (Фейсбук). Видим это как нарезку из наших работ, без съемок офиса и команды, возможны вставки из стоков. Хочется получить динамичный и короткий видеоролик.

Исходники проектов в Figma, Sketch, Adobe XD и Photoshop. Информация о проектах на сайте http://wnfx.ru/. Укажите, пожалуйста, пару своих работ, сроки и стоимость. Спасибо!