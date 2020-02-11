Сделать минуту видео для Инстаграма из 15и минут исходников.

ВидеомонтажЗавершен1 заявка224 просмотра
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Есть 15 минут исходников с дрона. Надо нарезать и собрать минуту для личного Инстаграма. Ускорить где это надо, подкорректировать свет и цвет, контраст, резкость и т.д.

Особых требований нет. 

4 года назад
anukolov
Антон 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
george_solopov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Это был мой первый опыт заказа на данной платформе и все было сделанно в срок и качественно. Результат превзошёл мои ожидания. Я остался доволен, рекомендую.
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