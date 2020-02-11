Собрать одно видео из предложенных файлов
Видеомонтаж1 заявка
Закрыт
3 года назад
Собрать одно видео из предложенных файлов
Хотим обратитьсяс заказом смонтировать 1 видео-сюжет из 10 роликов, 20 ГБ, 33 минуты. Собрать видеоматериал на минут 5-10. Видео снято на гоупро, есть мерцание от ламп. Пожелания: смонтировать плавную картинку, убрать моменты, где дети рукава жуют или камера ...
Есть 15 минут исходников с дрона. Надо нарезать и собрать минуту для личного Инстаграма. Ускорить где это надо, подкорректировать свет и цвет, контраст, резкость и т.д. Особых требований нет.