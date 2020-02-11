anukolov

Антон anukolov

 
43 годаРоссия/Южно-Сахалинск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
youarstudio
40 летМолдова
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
3 года назад
Смонтировать видео для блога "Дети в магазине
Спасибо за сотрудничество и доверия. Всегда на связи, четко и понятно поставлена задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Юрию за быстрое выполнение заказа. За творческий подход и качественно проделанную работу! Обязательно обратимся за услугами видеомонтажа еще раз.
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george_solopov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать минуту видео для Инстаграма из 15и минут исходников.
Быстрая оплата. Хороший заказчик.
Это был мой первый опыт заказа на данной платформе и все было сделанно в срок и качественно. Результат превзошёл мои ожидания. Я остался доволен, рекомендую.
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