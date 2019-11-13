youarstudio

Юрий Кожокарь youarstudio

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Всегда готов помочь, Быстро и качественно . Обработка Видео и фото

Здравствуйте вас приветствует Юрий

Готов помочь вам с обработкой видео и фото.

Опыта более 20 лет.

Использую программное обеспечение:

  • VEGAS Pro,

  • VEGAS Effects,

  • AdobeE Primere,

  • After Effects,

  • Capcut

  • Cinema 4D ,

  • Mocha Pro,

  • Boris FX,

  • iZotope ,

  • Adobe Photoshop,

  • Capture One,

Также работаю:

-Синхронизация звука в видео.

-Озвучка и монтаж фильмов,

-Создания Видео визиток.

-Удаление лишних объектов из видео (ненужные шрамы)

-Добавление объектов в видео 3D и 2D

-Замена надписей и логотипов в видео

-Цветокоррекция.

-Работа с LOG файлами.

-Применения LUT при необходимость.

-Вырезания объектов Кейнг (Хромокей).

-Чистка и обработка звука в видео.

-Обработка и ретуширования фотографий. RAW 

-Создания 3D логотипов, предметов.

Контакты для связи:

Telegtam: @youarstudio

e-mail: [email protected]

Всегда на связи.

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ТОП-50
Видеомонтаж

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Отзывы заказчиков

anukolov
Антон 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Смонтировать видео для блога "Дети в магазине
Спасибо Юрию за быстрое выполнение заказа. За творческий подход и качественно проделанную работу! Обязательно обратимся за услугами видеомонтажа еще раз.
Спасибо за сотрудничество и доверия. Всегда на связи, четко и понятно поставлена задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Смонтировать видео и почистить шумы
Быстро, чётко, идеально качественно. Рекомендую Юрия на 100%!
Спасибо за сотрудничество и доверия. Оплата была вовремя. Полина всегда на связи, четко ставит задачу. Очень доброжелательная и приятная в общение! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Монтаж трёх видео
Всё идеально! Быстро, качественно, с соблюдением всех сроков. Рекомендую Юрия как 100% профессионала!
Комфортно работать с Полиной. Замечательный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству. Жду новых предложений. Спасибо за проект)
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Монтаж видео
Замечательный исполнитель! Работаю с огромным удовольствием. Приятно быть уверенной в качестве и сроках. Спасибо, Юрий! Рекомендую всем!
Хорошие проекты, очень рад что я сотрудничаю с Полиной, ТЗ понятное, оплата оперативная, всегда на связи в любое время суток. Рекомендую.
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Удалить шумы на 5 видео
Прекрасный исполнитель! Приятно работать с надежным человеком, в качестве работы которого можно быть уверенной на 100%. Буду сотрудничать и в будущем. Рекомендую!
Спасибо за предоставленную возможность, Полина хороший заказчик . рекомендую.
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
17 отзывов
$8/час
от $30от 4 часов
#27
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от $20от 1 часа
#1351