Здравствуйте вас приветствует Юрий
Готов помочь вам с обработкой видео и фото.
Опыта более 20 лет.
Использую программное обеспечение:
VEGAS Pro,
VEGAS Effects,
AdobeE Primere,
After Effects,
Capcut
Cinema 4D ,
Mocha Pro,
Boris FX,
iZotope ,
Adobe Photoshop,
Capture One,
Также работаю:
-Синхронизация звука в видео.
-Озвучка и монтаж фильмов,
-Создания Видео визиток.
-Удаление лишних объектов из видео (ненужные шрамы)
-Добавление объектов в видео 3D и 2D
-Замена надписей и логотипов в видео
-Цветокоррекция.
-Работа с LOG файлами.
-Применения LUT при необходимость.
-Вырезания объектов Кейнг (Хромокей).
-Чистка и обработка звука в видео.
-Обработка и ретуширования фотографий. RAW
-Создания 3D логотипов, предметов.
Контакты для связи:
Telegtam: @youarstudio
e-mail: [email protected]
Всегда на связи.
Портфолио
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