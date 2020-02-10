Нужен видео отзыв на фоне шкафа

Еидил в Калифорнию и наснимал немного видео. Видео наснимал примерно на 30 мин, из чего хочу чтоб в итоге получилось плюс минус 3 мин под музыку. Снимал на телефон и немного дроном. Вот нарзка из видео: https://drive.google.com/file/d/1RjZ6HC7LbMR4KQksGxDjhgCiAmMltQIT/view?usp=sharing Музыка ...