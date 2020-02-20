Нужно сделать видео отзыв на фоне современного шкафа. Примеры https://www.youtube.com/channel/UCbD4pF86gyK-lqxw8ae0tpA Требуется прислать фото шкафа на котором будет сниматься отзыв и фото клиента. Заявки без фото не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Записать и смонтировать несколько видео с отзывами.
Хронометраж: около 10-15 минут каждый.
Съемка: студийная.
Необходимое оборудование: свет, микрофон-петличка.
Требуется пост-обработка
В заявки скидывайте, пожалуйста, примеры подобных работ.
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