Работа по созданию роликов.

ВидеомонтажЗакрыт22 заявки408 просмотров
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4 папки: сет1,сет2,сет3 и сет4. В них материал для каждого из 4х роликов соответственно. Также есть фото food plan. Там слева направо то в каком порядке показывать блюда. Помимо футажей просто блюд там есть футажи как блюда подают на стол(ставят тарелку на стол и тд) и как повар как будто украшает его, типа вносит последний штрих (кладёт на блюдо какой-нибудь элемент). То есть нужно показать блюда,подачу и вставку с украшением блюд. Для интро сегодня попозже скину фото и лого в пнг. 

https://yadi.sk/d/NAdNgsm1EIyznQ

4 года назад
muchosun
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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