Работа по созданию роликов.

4 папки: сет1,сет2,сет3 и сет4. В них материал для каждого из 4х роликов соответственно. Также есть фото food plan. Там слева направо то в каком порядке показывать блюда. Помимо футажей просто блюд там есть футажи как блюда подают на стол(ставят тарелку на стол и тд) и как повар как будто украшает его, типа вносит последний штрих (кладёт на блюдо какой-нибудь элемент). То есть нужно показать блюда,подачу и вставку с украшением блюд. Для интро сегодня попозже скину фото и лого в пнг.

https://yadi.sk/d/NAdNgsm1EIyznQ