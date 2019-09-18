muchosun

Александр muchosun

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать и автоматизировать UI киоска

    $100

    Описание задачи Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций: Предлагать клиенту купить медиапакет.Выводить различную инфографику.Выполнять информационные функции.Принимать оплату клиентовОсновная ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа по созданию роликов.

    4 папки: сет1,сет2,сет3 и сет4. В них материал для каждого из 4х роликов соответственно. Также есть фото food plan. Там слева направо то в каком порядке показывать блюда. Помимо футажей просто блюд там есть футажи ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка Andoid приложения DJI SDK mobile

    $200

    Теническое задание Прототипирование автоматизированного решения. Общее описание задачи для прототипа: Описание среды работы приложения: БПЛА с поддержкой DJI mobile SDK выполняет переодические полеты из точки А в точку B, при этом ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизация RPI/ARDUINO

    $1000

    Ищу человека для написания программы под Raspberry Pi и/или Arduino. Подробное ТЗ опишу в личку, проекты разного характера, просто интересно есть ли здесь такие специалисты, отзовитесь.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизация выгрузки GoPro

    Задача. Автоматизировать процесс выгрузки видео с GoPro. Выгрузка должна осуществляться с камеры после съемки. Выгрузка осуществляется по беспроводному каналу связи на ПК с wi-fi модулем. На ПК запущен скрипт для осуществления бесперебойной ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеороликов для парка развлечений

    $20

    Здравствуйте,   нас интересует быстрый и простой монтаж(нарезка)  однотипных роликов из наших материалов со сроком отдачи 2 часа после получения материалов в работу,   Длительность ролика 1 мин 40 сек оплата за каждый ролик,  ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад