Описание задачи Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций: Предлагать клиенту купить медиапакет.Выводить различную инфографику.Выполнять информационные функции.Принимать оплату клиентовОсновная ...
- $100HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
4 папки: сет1,сет2,сет3 и сет4. В них материал для каждого из 4х роликов соответственно. Также есть фото food plan. Там слева направо то в каком порядке показывать блюда. Помимо футажей просто блюд там есть футажи ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Теническое задание Прототипирование автоматизированного решения. Общее описание задачи для прототипа: Описание среды работы приложения: БПЛА с поддержкой DJI mobile SDK выполняет переодические полеты из точки А в точку B, при этом ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $1000
Ищу человека для написания программы под Raspberry Pi и/или Arduino. Подробное ТЗ опишу в личку, проекты разного характера, просто интересно есть ли здесь такие специалисты, отзовитесь.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача. Автоматизировать процесс выгрузки видео с GoPro. Выгрузка должна осуществляться с камеры после съемки. Выгрузка осуществляется по беспроводному каналу связи на ПК с wi-fi модулем. На ПК запущен скрипт для осуществления бесперебойной ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Здравствуйте, нас интересует быстрый и простой монтаж(нарезка) однотипных роликов из наших материалов со сроком отдачи 2 часа после получения материалов в работу, Длительность ролика 1 мин 40 сек оплата за каждый ролик, ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт6 лет назад