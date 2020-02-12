Нужно делать видео для ТикТока на определенный трек

Ваша задача заключается в том, чтобы снять видео для тиктока под определенный трек. Как только число лайков превысит 100, мы мне должны будете уведомить об этом. После, я перевожу сумму на любую карту/эл.кошелек, если это можно сделать с карты сбербанка. Подробности в лс