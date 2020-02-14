Видео монтаж роликов

ВидеомонтажЗакрыт37 заявок523 просмотра
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Задача

1)создание рекламного ролика

2) монтаж всего видео

3)выполнение мелких задач: cклейка, нарезка фрагментов,блюр разных элементов на фрагменте видео

4)сложный монтаж: моушн-дизайн, элементы графики.

Если вы считаете, что способны хорошо делать что-либо из списка примеров, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!

Спасибо!

4 года назад
guest_15818458369069
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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