Видео монтаж роликов

сценарий для прикольного вайна спортклуба в Инстаграмм со спортсменами. В нашем клубе достаточно информационных роликов. Нужно чтобы был залипательный прикольный видеоролик, у нас есть и качки и пловцы и групповики. Можно подумать что то в ...