Простейший монтаж 41 видео

ВидеомонтажЗавершен24 заявки314 просмотров
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Что нужно сделать?

  • Скачать 41 видео с Youtube
  • Наложить картинку
  • Наложить музычку
  • Наложить шаблонный эффект
  • Передать нам
Точное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1IVt-3q6O8lcP6CvE9nMoG5dw9Dk1ouqs3h7HGT32LLU/edit
4 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
digitalcreation
Камиль 
23 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$25
2 дня
Хороший исполнитель, отзывчив. Все выполняет в срок. Рекомендую
Хороший заказчик, всегда на связи, своевременная выплата, рекомендую!
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