Простейший монтаж 41 видео

Здравствуйте, заинтересовал ваш прекрасный монтаж! Задание заключается в том, чтобы из 30 минут отснятого материала сделать 5-минутный ролик о путешествии. Имеется примерный сценарий, в некоторых местах надо добавить текст с его анимацией. Также необходимо сделать ...
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Что нужно сделать?
- Скачать 41 видео с Youtube
- Наложить картинку
- Наложить музычку
- Наложить шаблонный эффект
- Передать нам
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